Kandidaat voor het Amerikaanse congres neemt pornofilm op om standpunt over sekswerk uit te leggen

Mike Itkis wil in het Amerikaanse Congres zetelen en wil daar de legalisatie van sekswerk op tafel leggen. En om dat standpunt duidelijk te maken aan de kiezers nam de man een pornofilm op en plaatste die op de bekende pornowebsite Pornhub.

De 53-jarige Itkis wil een pro-seks verkiezingscampagne voeren en om dat idee extra kracht bij te zetten nam hij een dertien minuten durende pornofilm op met sekswerker Nicole Sage. Die video, met de titel ‘Bucket List Bonanza’, werd op Pornhub geplaatst.

Volgens de man dient de video als conversatiestarter. “Als ik er gewoon over zou babbelen, dan zou het mijn inzet voor het probleem niet tonen. En het feit dat ik het echt deed, was een enorme leerervaring, en het had zelfs invloed op de items op mijn platform”, zei hij tegen de lokale publicatie City & State.

Itkis wil onder meer het sekswerk legaliseren en seksuele rechten expliciet maken. Daarvoor kan hij niet terugvallen op de vrijheid van meningsuiting, meent hij. Daarnaast wil hij ook de alimentatieregeling aanpassen. Op zijn website schrijft hij dat “mannen niet verplicht zouden moeten worden biologische kinderen te onderhouden zonder voorafgaande toestemming.”

De man omschrijft zich als “niet getrouwd, geen kinderen, niet single en atheïst.” En de video ‘Bucket List Bonanza’ was volgens hem de eerste keer dat hij seks had terwijl de camera draaide. Hij is geen exhibitionist, zegt hij.

“Ik ben erg introvert,” zei de Itkis. “Ik ben een soort nerd die niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat als ik het kan vermijden. Maar ik vond de kwesties die ik probeer aan te pakken zo belangrijk... Ik wilde dat er op een of andere manier over mijn kwesties werd gesproken.”

Mike Itkis moet het opnemen tegen de huidige vertegenwoordiger Jerry Nadler. Volgens Amerikaanse media is het vrij zeker dat hij dat zal verliezen.

