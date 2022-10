Lander Loockx wint generale repetitie voor de Wereldbeker in Fayetteville

Het Wereldbekercircuit veldrijden is neergestreken in de Verenigde Staten. Vorige week schreef Eli Iserbyt na een onemanshow de eerste manche in Waterloo op zijn naam, dit weekend volgt de volgende afspraak in Fayetteville.

Maar vooraleer die tweede Wereldbekermanche er komt, kon wie wil de benen al eens testen in de OZ Cross, een C1-veldrit op identiek dezelfde omloop. De meeste toppers spaarden hun benen voor zondag, maar dat maakte de race er niet minder boeiend op.

Sprint met twee

De wedstrijd mondde uit op een spannend duel tussen Lander Loockx en de Zwitser Timon Rüegg. De twee bleven de hele race in mekaars spoor en gingen samen naar de streep. In de sprint met twee stond er vervolgens geen maat op Loockx. De Amerikaan Ian Curtis werd derde op 25 seconden. Voor Loockx is het de eerste zege van het seizoen. Vorige week werd hij tiende in Waterloo.Met Niels Vandeputte (4de), Thijs Aerts (7de), Toon Vandebosch (8ste) eindigden nog drie landgenoten in de top tien. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Nederlandse Inge van der Heijden, voor Hélène Clauzel en Manon Bakker.