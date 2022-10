ZEILEN: Emma Plasschaert grijpt koppositie op wereldkampioenschap in Houston: “Het minste steekjes laten vallen”

Met nog vijf reeksen voor de boeg is het WK heel spannend geworden. Op het WK in de ILCA 6-klasse in Houston (USA) heeft Emma Plasschaert (Oostende) op de vierde wedstrijddag, meteen de eerste van de drie finaledagen, de leiding overgenomen. Plasschaert heeft drie punten minder dan olympisch kampioene Rindom.