NBA-ster Russell Westbrook loopt hamstringblessure op in allerlaatste oefenwedstrijd

In de oefenwedstrijd tegen de Sacramento Kings verdween Russell Westbrook al in het eerste kwart alweer in de kleedkamer met wat een serieuze blessure leek, maar het was onduidelijk hoe hij de blessure opliep. Westbrook had tot op dat moment nog geen punt gemaakt en startte ook op de bank. Toen hij inviel werd hij uitgejouwd door de thuisfans.

LA Lakers-coach Darwin Ham zei na de match dat Westbrook hem had verteld dat hij zich oké voelde, maar later kwam toch de blessure aan de linker hamstring aan het licht. Het is nog onduidelijk hoelang de Amerikaan buiten strijd is. Westbrook zal zaterdag opnieuw onder de scan gaan om zijn blessure te herevalueren.

De LA Lakers verloren overigens de oefenwedstrijd tegen de Sacramento Kings met zware cijfers: 133 - 86. Ook een andere ster van de Lakers, Anthony Davis, was er niet bij vanwege een pijnlijke rug. Superster LeBron James was wel van de partij.