Geblesseerde Zizou Bergs geeft forfait voor ATP-tornooi van Antwerpen

Onze 23-jarige landgenoot is nog niet voldoende hersteld van het scheurtje in de buikspieren dat hij vorige maand opliep tijdens het ATP-toernooi in het Franse Metz. Een tegenslag voor de Limburger, die goede herinneringen heeft aan het toernooi in Antwerpen. Twee jaar geleden boekte hij er immers zijn eerste ATP-zege. Zijn wildcard voor de hoofdtabel zou naar Gilles Arnaud Bailly (ATP 1185) gaan en ook Michael Geerts (ATP 267) zou doorschuiven naar de hoofdtabel. Alexander Blockx (ATP 1531) kreeg dan weer een wildcard voor de kwalificaties, zo bevestigden de organisatoren.

In Antwerpen viert Ruben Bemelmans volgende week zijn afscheid met een laatste dubbeltoernooi. Hij zal samenspelen met Blockx. Ook Xavier Malisse zal opnieuw dubbelen in Antwerpen. Hij doet dat aan de zijde van de Argentijn Diego Schwartzman.

De 34-jarige Bemelmans zette in juni een punt achter zijn actieve tenniscarrière. Hij werd coach van Zizou Bergs. In augustus speelde hij wel nog eens dubbel op het Challengertoernooi van Vancouver, aan de zijde van Bergs.

De 42-jarige Malisse onderbreekt in Antwerpen voor de tweede keer zijn tennispensioen voor een dubbeltoernooi. Vorig jaar speelde hij op de European Open aan de zijde van zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris. Dit jaar neemt hij deel met Schwartzman, drievoudig verliezend finalist in het enkelspel in Antwerpen. (belga)