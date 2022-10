Alisée Pisane veegt Belgisch record 800 meter vrije slag in klein bad van tabellen

Alisée Pisane heeft op de zwemmeeting van het Franse Villefranche-sur-Saône het Belgisch record op de 800 meter vrije slag in klein bad van de tabellen geveegd. De 19-jarige Luikse deed er 8’24”78 over. Het vorige record stond al sinds februari 1988 op naam van Isabelle Arnould (8’29”01).

Pisane klokte af in de tweede tijd na Anastasia Kiripitchnikova, die finishte in 8’15”61.

Pisane is ook in het bezit van Belgisch record op de 1500 meter vrije slag (16’22”20) langebaan sinds afgelopen augustus op het EK in Rome. (belga)