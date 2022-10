Brighton en Trossard gaan onderuit bij Brentford, Undav komt Rode Duivel vervangen

Brighton heeft op de elfde speeldag van de Premier League niets kunnen rapen in en tegen Brentford. Het werd 2-0.

Ivan Toney (27’ en 64’) luisterde zijn 100ste duel in loondienst van de Bees op met twee goals. De Seagulls, met Leandro Trossard die in de 69ste minuut plaats moest ruimen voor Deniz Undav, kwamen niet meer in de wedstrijd.

Brentford klimt naar de achtste plaats in de tussenstand van de Engelse eerste klasse met 13 punten en loopt zo tot op één punt in op het als zevende gerangschikte Brighton.

Op hetzelfde tijdstip delfde in de Franse Ligue 1 Straatsburg het onderspit tegen Lille met 0-3. Jonathan David (41’ en 76’) en Remi Cabella (80’) mepten Matz Sels en co. tegen het canvas.

Lille rukt op naar de zesde positie in de stand met 19 eenheden, terwijl Straatsburg zakt naar de vijftiende stek met 8 stuks. (belga)