Geen vijfde opeenvolgende zege voor Westerlo, Seraing pakt een punt in het Kuipje

Westerlo is er niet in geslaagd om een vijfde opeenvolgende zege te boeken. Tegen Seraing boog het een vroege 0-1 achterstand na 33 minuten om in een 2-1-voorsprong, maar Mouandilmadji scoorde kort na rust de 2-2. Daar bleef het bij. Westerlo is voorlopig zesde in de stand, Seraing veertiende.