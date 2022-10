Drie op drie voor sterk Limburg United, dat Antwerp Giants eerste nederlaag toedient

Limburg United realiseerde een derde opeenvolgende overwinning en kent een schitterende start in de BNXT League. De Limburgers wonnen in de Alverberg in Hasselt van Telenet Giants Antwerp. Voor de Giants, die pas de tweede wedstrijd afwerkten, de eerste competitienederlaag. Zaterdag is er nog Oostende-Okapi Aalst en Luik-Kangoeroes Mechelen. Zondag brengt de derde speeldag nog Leuven Bears-Bergen en Brussels-Charleroi.

De studieronde was voor Telenet Giants Antwerp dat via Roby Rogiers en Jean-Marc Mwema na 0-4 tot 7-8 aan de leiding bleef. Met driepunters van Alex Stein en Jonas Delalieux nam Limburg United wel de leiding over: 12-8. De Limburgers liepen met ook een bom van Quentin Serron weg naar 17-11. In de slotfase van de eerste periode nam een gezwind Telenet Giants Antwerp de controle weer over. Thijs De Ridder kwam weer sterk van de bank en samen met Mo Watson en Avery Woodson leidde hij de Giants na het eerste kwart naar een 19-20 bonusje.

Ook de beginfase van het tweede kwart was Antwerps getint. Discipline in defense en in offense via Quentin Goodin en Avery Woodson ging het na 25-25 naar een 27-31 Antwerpse bonus. De Sinjoren werden echter niet gespaard door het trio referees (Gilles, Geller en Kisiigha) en kampten snel met vijf fouten in het tweede kwart. Jonas Delalieux was tevens in de eerste helft weer outstanding voor de Limburgers. Met 13 punten (5 op 6 shots, waaronder drie bommen) leidde hij Limburg United na 30-32 mee naar een 41-34 voorsprong halfweg.

De driepunters vielen niet bij Antwerp Giants (1 op 10 in de eerste helft) en ook in het begin van de tweede helft kwam op dat vlak geen beterschap. Met veel enthousiasme knokten de Giants zich echter wel collectief terug in de match: 45-42. In een intense partij, met nu veel fouten voor het team uit Hasselt, bleef Limburg United wel domineren. Na 54-48 was het Quentin Serron die met twee driepunters de Limburgers naar een 62-51 stuwde na drie kwarts. Ook in het slotkwart bleven de Antwerpenaars slecht afwerken. Dat maakte dat Limburg United het overzicht hield: 64-51 en 70-58. Limburg United controleerde de partij en liep in de slotfase nog verder weg van een stilgevallen en offensief zwak Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren realiseerden slechts een 23 op 62 aan shots, waarvan 4 op 22 driepunters. Limburg United was goed voor 28 op 52 aan shots waarvan 11 op 21 driepunters! Jonas Delalieux was met een double-double (23 punten, 14 rebounds) de Limburgse uitblinker

Limburg United-Telenet Giants Antwerp 80-66

Kwarts: 19-20, 22-14, 21-17, 18-15

Limburg United: Serron 15, Lambot 0, Delalieux 23, Ceyssens 3, Dedroog 8, Dammen 0, Desiron 5, De Zeeuw 4, Hammonds 3, Stein 19

Telenet Giants Antwerp: Watson 8, Smout 0, Goodin 4, Hamm 11, Woodson 10, D’Espallier 0, De Ridder 12, Rogiers 4, Mwema 6, Upshaw 11