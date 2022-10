Sammy Bossut staat met Essevee voor de ‘derby van de waarheid’: “Dit is het moeilijkste seizoen van mijn 17-jarige loopbaan”

“Als we winnen in Kortrijk, kunnen we vertrokken zijn. De drie punten als mentale doping zeg maar”, zegt Sammy Bossut — © BELGA

Het is nog maar half oktober, maar voor Zulte Waregem breken nu al enkele cruciale weken aan. Als Essevee nog uitzicht wil houden op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League, heeft het dringend nood aan punten. “Winst in de derby kan de sfeer in en rond de club weer opkrikken”, beseft ook Sammy Bossut.

“Elke derby is belangrijk, maar in vergelijking met andere seizoen, is dit toch wel eentje met een heel grote inzet”, zet Essevee-doelman Sammy Bossut meteen de toon van het gesprek. “Eigenlijk is zo’n derby sowieso een prestigeduel dat je absoluut wil winnen. Zulke wedstrijden worden telkens op het scherpst van de snee gespeeld. Iedereen leeft daar dan ook enorm naartoe.”

In Waregem en omstreken kijken de fans dan ook al even uit naar dit regelrechte burenduel. “Bij de start van de competitie wordt er al meteen gekeken wanneer we Kortrijk treffen”, aldus de 37-jarige doelman. “Ook word je in aanloop naar de derby steeds aangeklampt door de fans. Dan word je al enkele weken op voorhand op het hart gedrukt dat het van moeten is. Je wordt als het ware klaargestoomd en op scherp gezet door de supporters.”

“Die derby’s zijn echt enorm belangrijk voor onze fans. De geschiedenis van de twee clubs speelt daarin zeker een rol. Hopelijk kunnen we het deze keer ook wel netjes houden, zowel op als naast het veld”, verwijst Bossut impliciet naar vorig seizoen, toen het er in de tribunes niet zo fraai aan toe ging. “Hopelijk laat de scheidsrechter zich niet intimideren door de sfeer en kan hij zich inleven in de geest van zo’n derby.”

Naast de eer en het prestige staat er voor Essevee nog veel meer op het spel. Door de recente nul op vijftien hebben Bossut en co. meer dan ooit nood aan een opsteker. “Met onze rangschikking is deze derby als een partij op leven en dood. Het is eigenlijk een grote kans om opnieuw aansluiting te vinden met de concurrentie, want vergeet niet dat er drie ploegen zakken. Winst in de derby – toch een key game – kan de sfeer in en rond de club weer opkrikken.”

“We staan nu laatste en hebben echt een reeks nodig. Als we winnen in Kortrijk, kunnen we vertrokken zijn. De drie punten als mentale doping zeg maar”, weet ervaren rot Bossut die het dit seizoen ook niet zo makkelijk heeft. ”Dit is het moeilijkste seizoen van mijn 17-jarige loopbaan. De club haalde veel nieuwe jongens die tijd nodig hebben om zich aan te passen. Hopelijk is zaterdag iedereen op de afspraak om punten te pakken.”

Ondertussen zag Zulte Waregem de concurrentie wel regelmatig punten sprokkelen, wat de uitdaging dan ook enkel maar groter maakt: “We moeten niet op anderen rekenen, we zullen het zelf moeten doen. Je kunt niet zoals vorig seizoen hopen dat één team in de fout gaat. Zeker tegen onze rechtstreekse concurrenten mag je geen punten meer laten liggen. Daarnaast zouden we ook eens moeten kunnen stunten tegen een topteam.”

Gano gevaarlijk wapen

Gelukkig kan Zulte Waregem sinds begin deze week opnieuw rekenen op Zinho Gano. De spits excuseerde zich bij de spelers en coach Mbaye Leye en maakt nu opnieuw volwaardig deel uit van de A-kern: “Hij is belangrijk, hè”, haalt Bossut opgelucht adem. “Op Westerlo dwongen we bijvoorbeeld dertien corners af. Dan had Zinho een heel gevaarlijk wapen kunnen zijn. Hij is ook ervaren. Hopelijk is hij snel fit voor de strijd.”