Premier De Croo: “Hotelkamers zijn geen structurele oplossing voor opvang van asielzoekers”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) vindt het geen structurele oplossing om asielzoekers in hotelkamers op te vangen. De groenen, die deel uitmaken van de federale regering, hadden er donderdag voor gepleit te overwegen om kwetsbare asielzoekers in hotels onder te brengen, maar de premier vindt dat “om meerdere reden geen goede oplossing”, luidde het vrijdag in De Afspraak op Canvas.