Europees parket voert onderzoek naar miljardenaankoop van coronavaccins door Europese Unie

Het Europees parket voert een onderzoek naar de miljardenaankoop van vaccins tegen het coronavirus door de Europese Unie. Dat heeft de Europese procureur vrijdag bekendgemaakt. “Deze uitzonderlijke bevestiging komt er na de extreem hoge publieke belangstelling”, luidt het in een mededeling van het Europees parket. Verdere details worden voorlopig niet vrijgegeven.

Op het hoogtepunt van de pandemie onderhandelde de Europese Commissie, in naam van de lidstaten, over contracten voor miljoenen dosissen van het vaccin met de farmabedrijven. Welk luik van dat proces aan een onderzoek is onderworpen, wordt niet verduidelijkt. Eerdere kritieken hadden betrekking op de vertragingen bij de leveringen en op de contractuele details die deels online uitlekten.

Nog maar enkele weken geleden concludeerde de Europese Rekenkamer dat de Europese Commissie haar aanbestedingsproces voor de aankoop van coronavaccins onvoldoende heeft onderzocht.