“In de ochtend kans op lokale regen, daarna meestal droog”

Vandaag zal het in Limburg grotendeels droog blijven. Mogelijk valt er tijdens de vroege ochtenduren regionaal nog wat regen, daarna blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt ook van tijd tot tijd ruimte voor de zon.

Afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag bereiken we maxima tussen 17 en 19°C.De zwakke wind draait in de loop van de dag van zuidwest naar zuidoost.

