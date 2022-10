Tientallen mijnwerkers zitten vast in Turkse steenkoolmijn na explosie

Tientallen kompels zitten vrijdag vast in een steenkoolmijn in het noorden van Turkije na een explosie. Dat meldt de provinciegouverneur aan staatsomroep TRT.

Een storing in de stroomverdeler van de mijn veroorzaakte de explosie, aldus Afad, de Turkse instelling voor rampenbeheer. Tot 49 arbeiders zitten vermoedelijk vast in de mijn in het Amasra-district van de provincie Bartin aan de Zwarte Zee. “Reddingsacties zijn aan de gang”, zegt Nurtaç Arslan, de gouverneur van Bartin. Op beelden van omroep HaberTürk was een gewonde te zien die met een ambulance afgevoerd werd.