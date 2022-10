Elise Mertens vierde opeenvolgende keer gekwalificeerd voor dubbelspel WTA Finals

Mertens, het nummer drie op de dubbelranking, zal samen met haar Russische partner Veronika Kudermetova (WTA 4) aantreden in het Amerikaanse Fort Worth (Texas), waar de WTA Finals van 31 oktober tot en met 7 november gehouden worden. Mertens dubbelde drie keer eerder op de WTA Finals: in 2018 (met Demi Schuurs), 2019 (met Aryna Sabalenka) en 2021 (met Hsieh Su-Wei). Vorig jaar verloor ze in de finale van de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Met Kudermetova schopte Mertens het dit seizoen tot in vier finales. Ze wonnen het WTA 500-toernooi in Dubai en waren runner-up in de WTA 1000-toernooien in Doha en Miami en het WTA 250-toernooi in Rosmalen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De WTA kondigde donderdag ook aan dat het Oekraïens-Letse duo Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko geplaatst is voor de WTA Finals. De Tsjechische titelverdedigsters Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova en de Canadees-Mexicaanse tandem Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos waren al zeker van deelname.

In het enkelspel mag de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 6) zich opmaken voor het eindejaarstoernooi. De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek en de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2) hadden hun ticket al beet. Er zijn nog vijf vrije plaatsen. (belga)