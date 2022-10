Steve en zijn zus Cassandra. Cassandra verongelukte in 2019, Steve overleed vrijdag nadat hij bijna zes weken in coma lag. — © KH/rr

Wellen

Vrijdagavond is Steve Dupont (37) uit Wellen overleden, bijna zes weken nadat hij werd gegrepen door een auto in Borgloon. Voor moeder Véronique Feruglio (56) is het een extra zware klap, omdat ze in 2019 al haar dochter Cassandra (18) verloor na een ongeval. “Steve is nu in de hemel bij zijn zus.”