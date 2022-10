Betere verbinding tussen Belgisch en Nederlands Limburg op komst? “We geloven heel erg in grensoverschrijdend openbaar vervoer”

Geleen

Al decennia wordt er over betere verbindingen tussen beide Limburgen gesproken, maar op het terrein blijft het dode letter. Is er met twee Limburgse vrouwen op topposities beterschap in zicht? We spraken met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en de Nederlandse staatssecretaris van infrastructuur Vivianne Heijnen (CDA).