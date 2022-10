Kopzorgen voor Neymar: maandag naar Barcelona voor fraudeproces, investeringsfirma wil hem 5 jaar (!) de gevangenis in

De Braziliaanse stervoetballer van PSG Neymar staat voor enkele stresserende weken in de aanloop naar het WK in Qatar. Maandag moet hij in Barcelona voor de rechter verschijnen in een fraudeproces waarin een celstraf tegen hem wordt geëist.

De burgerlijke partij is de Braziliaanse investeringsmaatschappij DIS die beweert dat het door fraude ettelijke miljoen misliep bij Neymars transfer van Santos naar Barcelona in 2013.

DIS had veertig procent van de transferrechten van Neymar en hoe hoger de transfersom, hoe meer geld ze zou incasseren. De firma beweert dat het transferbedrag lager werd voorgesteld zodat er minder geld naar DIS zou gaan en dat Neymar en zijn familie daarvan op de hoogte waren. Neymar ontkent alle aantijgingen van fraude.

De huidige zaak gaat terug naar 2017, toen een rechter oordeelde dat er effectief onregelmatigheden waren bij de transfer, maar de discussie was of Neymar en zijn ouders daarvan op de hoogte waren. In beroep oordeelde het Spaanse Hooggerechtshof dat de zaak effectief voor de strafrechter moest komen.

Maandag, op de eerste dag van het proces, moet Neymar persoonlijk voor de rechter verschijnen. Het is niet duidelijk of hij gedurende de rest van het proces in de Catalaanse hoofdstad moet blijven, want dat kan twee weken duren. In dat geval zou Neymar wedstrijden met PSG moeten missen.

De andere beklaagden zijn de ouders van Neymar, zijn voormalige Braziliaanse club Santos, FC Barcelona, voormalig Barça-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell en de ex-voorzitter van Santos, Odilio Rodrigues.

In een mededeling laat Baker McKenzie, het advocatenkantoor dat Neymar verdedigt, weten dat het Spaanse gerecht niet bevoegd is omdat het gaat om feiten van Braziliaanse burgers buiten Spaans grondgebied. Bovendien zijn de feiten in Brazilië niet strafbaar, aldus Baker McKenzie.

Volgens FC Barcelona bedroeg de transfersom destijds 57,1 miljoen euro, waarvan 40 miljoen euro werd betaald aan de familie van Neymar.

Boete van 149 miljoen euro geëist tegen FC Barcelona

DIS moest zich door die constructie tevredenstellen met 40 procent van de resterende 17,1 miljoen euro die aan Santos werd betaald. “Terwijl er clubs waren die 60 miljoen euro voor Neymar wilden betalen”, aldus DIS, dat nu vijf jaar cel vraagt voor de Braziliaanse speler, alsook gevangenisstraffen voor Rosell en Bartomeu en een boete van 149 miljoen euro.

Het openbaar ministerie vordert een celstraf van twee jaar tegen Neymar, een schadevergoeding van 10 miljoen euro, een boete van 8,4 miljoen euro voor FC Barcelona en vijf jaar celstraf voor Rosell.

De kans is heel klein dat Neymar effectief de cel in moet. Een celstraf tot twee jaar voor een eerste misdrijf moet in Spanje niet uitgezeten worden. Tal van topvoetballers, onder wie Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, kregen ooit een dergelijke celstraffen tegen zich uitgesproken in Spanje, maar moesten dus niet brommen.

Neymar is al goed vertrouwd met de rechtbank. Vorig jaar kwam hij tot een overeenkomst met ex-club Barcelona na een jarenlange juridische strijd over onbetaalde bonussen. Hij eiste 46,3 miljoen euro voor Barça, maar de club ging in het tegenoffensief en vervolgde Neymar voor contractbreuk. Uiteindelijk kwam het tot een schikking van 6,7 miljoen euro.

Neymar gaf in het verleden aan dat de huidige zaak op hem weegt.