Zolders CC Muze verwelkomt morgen vier internationale topsolisten met Händels Messias

Morgen brengt het Vocaal Ensemble Amicantus het oratorium 'Messias' van Georg Friedrich Händel onder begeleiding van een 16-koppig barokorkest. Dirigent Alexander Schneider, zelf ook contratenor, is lid van het Collegium Vocale van Gent en brengt nu de muziek van Händel naar het CC Muze in Heusden-Zolder. Vier internationale topsolisten zijn te gast op het concert. Volgens Schneider is die muziek nog niet vaak te horen geweest in onze regio, en dat maakt het voor hem toch een beetje extra uniek.