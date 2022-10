Tweede Belgische WK-medaille! Fabio Van den Bossche pakt brons in puntenkoers: “Hier heb ik als kleine jongen van gedroomd”

Fabio Van den Bossche (22) pakte op het WK baanwielrennen in de puntenkoers brons. Meteen een tweede medaille voor België. “Hier heb ik altijd van gedroomd, ongelooflijk.” De prof van Alpecin-Deceuninck krijgt zondag nog een kans op een medaille in de ploegkoers, aan de zijde van Lindsay De Vylder.

Fabio Van Den Bossche startte de puntenkoers prima. Hij pakte in de derde spurt zijn eerste puntje en ging een paar ronden later met een paar anderen op zoek naar een bonusronde. Dat lukte: goed voor twintig bonuspunten en het leverde hem onderweg nog eens drie en vier punten op in de sprint. Hij rukte zo op naar de tweede plaats, achter de Nederlander Yoeri Havik. Toen ook de Nieuw-Zeelander Corbin Strong rondreed, pakte die de leiding en zakte Van den Bossche naar drie en hij moest daarna ook de Brit William Perret voorlaten. Hij bleef echter puntjes sprokkelen en pakte zelfs de leiding na sprintwinst, op 60 ronden van het einde. Dan deed de Duitser Roger Kluge de boel ontploffen, maar Van den Bossche kraakte niet. Integendeel: hij ging mee en nam opnieuw een bonusronde. Net als Havik, Strong en Perrett. Een medaille kwam heel dichtbij, zelfs goud was mogelijk. Tot Kluge en Havik weer doortrokken en een ronde pakten. Goud was weg, dat was voor Havik. Maar zilver en brons konden nog. Hij ging als derde de laatste tien ronden in: de slotsprint (voor dubbele punten) zou voor de beslissing zorgen. Hij werd daar tweede, achter Kluge. Goed voor brons.

“Hier heb ik als kleine jongen altijd van gedroomd”, reageerde de Oost-Vlaming. “Bij de junioren werd ik op een WK eens zesde in het omnium, ondanks een val in de scratch. Toen kreeg ik een obsessie: ik wil ooit een medaille pakken op een WK. En nu lukt dat bij de profs. Ongelooflijk. Vooraf hadden weinigen mij kansen toegedicht, maar ik wist dat een medaille mogelijk was. Ik was zelfs nog sterker als gedacht.”

Toen Havik en Kluge finaal nog een ronde pakten, moest hij even passen. Anders was zelfs goud mogelijk. “Ik zat toen echt à bloc en dat is geen schande”, zegt Van den Bossche. “Ik ben nog jong, die mannen zijn heel ervaren en hebben een grotere motor. Maar ik wist dat brons nog mogelijk was. Kluge kloppen zou moeilijk worden in die slotsprint, maar ik wist dat ik Corbin Strong nog voorbij kon. Dat zag ik op het scorebord. Ik heb mij dan maar in het wiel van Kluge gezet. En dat levert brons op. Ik had zelfs even het gevoel dat ik hem nog voorbij kon.”

Dit resultaat is een boost voor de 22-jarige renner. “Ook mentaal is dit een opsteker. De puntenkoers is niet olympisch, maar door deze prestatie toon ik mij toch en laat ik zien dat ik progressie heb gemaakt”, zegt Van den Bossche. “Ik kan nog beter worden en wil erbij zijn op de Spelen binnen twee jaar. Zondag zal ik met Lindsay De Vylder ook alles geven in de ploegkoers.

Recent reed de pion van Alpecin-Deceuninck in het Australische Wollongong nog het WK voor beloften. “Maar meteen daarna heb ik de focus gelegd op dit WK. Met succes.”