Het grote darts-interview met Bryan Heynen: “Ik val tussen twee generaties Rode Duivels in”

In onze reeks ‘het grote darts-interview’ laten we een gesprekspartner elf pijltjes afvuren, waarbij elke score overeenkomt met een vooraf opgestelde vraag. Ook gaan we op zoek naar de beste darter, daarvoor krijgt de geïnterviewde drie pijltjes die een totaalscore opleveren. Genk-aanvoerder Bryan Heynen (25) komt aan de beurt aan de vooravond van zijn 180ste competitiewedstrijd voor KRC Genk. Oooone-hundred-and-eiiiiightyyyy!!!!!