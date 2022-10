Minstens twaalf doden bij gewapende aanval op Congolees dorp

In de Democratische Republiek Congo hebben gewapende bandieten vrijdag bij een aanval op een dorp in de noordoostelijke provincie Ituri minstens twaalf mensen gedood. Dat berichten Congolese media onder aanhaling van lokale bronnen.

De vijf gewapende mannen lanceerden in de nacht van donderdag op vrijdag een aanval op het dorp Masome, ten zuidoosten van provinciehoofdstad Bunia. “De voorlopige balans is twaalf gedode burgers, onder wie één persoon die stierf in het ziekenhuis”, zo verklaarde voorzitter Daniel Herabo van de lokale civiele samenleving aan nieuwssite Actualité.cd.

Het oosten van Congo wordt al decennia gedestabiliseerd door de aanwezigheid van lokale en buitenlandse gewapende groepen en rebellenbewegingen. In de provincies Noord-Kivu en Ituri geldt sinds mei 2021 de staat van beleg, maar die uitzonderlijke maatregel heeft het geweld tot dusver niet kunnen stoppen.