Aanvraagtermijn voor verwarmingspremie wordt verlengd tot 1 november

Normaal gezien liep de aanvraagtermijn zaterdag af, maar omdat veel mensen op hetzelfde moment de premie aanvragen, ondervindt de website van de federale overheidsdienst Economie technische problemen. Daarom werd beslist om het aanvraagformulier tot 1 november beschikbaar te houden op de website van de FOD.

100 euro

De regering voerde eerder dit jaar een federale verwarmingspremie van 100 euro netto in. Het ging om een van de maatregelen in het licht van de torenhoge energieprijzen. Elk gezin met eind maart een contract voor elektriciteit voor huishoudelijk gebruik heeft er recht op. Voor contracten voor commerciële of professionele activiteiten is er geen premie, net als voor tweede verblijven.

De automatische toekenning is gebaseerd is op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. Daarom kon het voor sommige consumenten gebeuren dat de premie er niet automatisch kwam. Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, gebeurde de ‘matching’ immers automatisch. Pakweg een ontbrekend busnummer of een letter te veel in de naam kon het proces verstoren.