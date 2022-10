“Iedereen is dronken en er is geen eten”: wanhoop bij families gesneuvelde Russische rekruten

Yevgeny Bizyaev is de eerste rekruut waarvan in de Russische media bevestigd is dat hij gesneuveld is in Oekraïne. Uit getuigenissen van radeloze familieleden blijkt dat al veel meer mannen snel stierven nadat ze opgeroepen werden. Hun dood wordt vaak ontkend omdat ze zonder de beloofde opleiding naar het front zijn gestuurd. “Sommige commandanten verdienen de kogel,” schreef pro-oorlog-blogster en assistente in de Doema Anastasia Kashevarova donderdag. En sommige rekruten kwamen zelfs niet levend uit het trainingskamp.