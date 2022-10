Michiel Janssens schittert in de musical als SpongeBob Schwammkopf. — © Nico Moser

Hasselt

Als kind keek hij al regelmatig naar SpongeBob, nu mag Hasselaar Michiel Janssens (26) ook in de huid van de bekendste ananasbewoner ter wereld kruipen. Niet op een verkleedfeestje, wel als hoofdrolspeler in een prestigieuze Duitse musical in 27 steden. Hallo, SpongeBob Schwammkopf!