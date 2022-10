Gianni Vermeersch derde in eerste gravelwedstrijd in regenboogtrui, ijzersterke Mathieu van der Poel komt ten val

Kersvers wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch is tweede geworden in de Serenissima Gravel, de eerste wedstrijd waarin de renner van Alpecin-Deceuninck zijn regenboogtrui mocht showen. Robin Froidevaux (Tudor) wist in de finale weg te rijden uit een elitekopgroep. Een ijzersterke Mathieu van der Poel kende pech en kwam ten val.