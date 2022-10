Hij is nog niet moe: Filippo Ganna op zucht van wereldrecord op individuele achtervolging. Straks wel prijs in finale?

Het was onduidelijk of Filippo Ganna überhaupt wel zou deelnemen aan de individuele achtervolging op de olympische piste in Saint-Quentin-en-Yvelines. Vorige week brak hij nog het werelduurrecord en hij wou in Frankrijk vooral mikken op goud in de ploegenachtervolging. Dat mislukte donderdag, want Italië werd geklopt door Groot-Brittannië.

Maar dat er nog veel buskruit in de benen van Ganna zit werd vrijdagnamiddag meteen duidelijk in de kwalificaties. Ganna zette in de individuele achtervolging (4 km) de besttijd neer met een Italiaans record: 4.00.693. Dat is de tweede beste tijd ooit en de beste op zeeniveau. Het wereldrecord dat de Amerikaan Ashton Lambie vorig jaar in augustus brak (3.59.930) werd neergezet op grote hoogte, in het Mexicaanse Aguascalientes. Lambie, titelverdediger op de individuele achtervolging, is er nu niet bij op het WK. Hij laat de piste even links liggen en wil zich opnieuw meer toeleggen op gravelraces.

Vanavond strijdt Ganna voor het goud tegen zijn landgenoot Jonathan Milan. Gaat het wereldrecord er dan wel aan?

Ganna werd al vier keer wereldkampioen op de individuele achtervolging (2019, 2018, 2019 en 2020).

De strijd om het brons gaat tussen de Brit Dan Bigham en de Portugees Ivo Oliveira.