Prinses Amalia kan alleen nog onder zware beveiliging buiten komen: “Geen studentenleven zoals anderen dat hebben”

Eerder dit jaar vertelde Amalia, eerste in de lijn voor de troonopvolging in Nederland, dat ze enorm uitkeek naar het studentenleven. Ze had al een studentenkamer in hartje Amsterdam waar ze Politics, Psychology, Law and Economics volgt aan de universiteit. Maar haar studentenkamer staat nu al enkele weken leeg. Ze woont terug thuis en kan bij wijze van spreken geen stap meer zetten zonder dat er zwaarbewapende bodyguards in haar buurt zijn.

De Nederlandse politie kreeg er vorige maand lucht van dat er mogelijk een ontvoering werd voorbereid op Amalia in opdracht van Ridouan Taghi, kopstuk van de Mocro-maffia. En dus wil men geen enkel risico lopen en dat is maar goed. De drugsmaffia bewees al genoeg tot wat ze in staat zijn.

Gepantserde wagen en politiemensen

Maar het doet haar ouders duidelijk pijn dat ze nu opgesloten zit in een gouden kooi. Volgens koning Willem-Alexander (55) en koningin Máxima (51) hebben de bedreigingen “enorme consequenties” en verlaat Amalia alleen nog maar paleis Huis ten Bosch om haar lessen te volgen in Amsterdam. Onder zware beveiliging.

Ze wordt in een gepantserde wagen gebracht en opgehaald en politiemensen houden de wacht aan de aula. Een pintje drinken met haar medestudenten na de les zit er zeker niet in, zeggen studiegenoten. Ook in de studentenclub komt ze voorlopig niet meer.

“Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Ik ben heel trots op haar, hoe ze het allemaal volhoudt. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van”, zei Máxima op staatsbezoek in Zweden waar het koningspaar spontaan communiceerde over deze nare periode.

Koning Willem-Alexander “kan niet omschrijven” wat de bedreigingen aan het adres van zijn dochter met hem doen als vader en vindt de situatie “echt heel zwaar”.

Steunbetuigingen

Vanuit alle hoeken krijgen de koninklijke familie en vooral Amalia zelf nu steunbetuigingen.

Minister-president Mark Rutte, die zelf ook bedreigd werd en extra bewaking krijgt, zegt dat hij het heel erg vindt en zeer bezorgd is over de prinses. “Alle betrokken instanties doen hun uiterste best om te zorgen dat de prinses veilig is”, zegt Rutte.

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz vindt het “vreselijk dat dit nodig is. In eerste plaats voor de prinses zelf.” Ze zegt het ook te begrijpen dat de koning en de koningin er nood aan hadden om er over te praten, ook was dat niet afgesproken met de persdienst van het paleis.

Normale jeugd

“Ik hoop echt dat het snel weer normaliseert”, reageerde PVV-leider Geert Wilders die weet wat het betekent. Hij werd reeds meermaals bedreigd en streng beveiligd.

De Nederlandse koninklijke familie heeft er altijd naar gestreefd om hun kinderen een zo normaal mogelijke jeugd te geven. Ze fietsten naar school en gingen net als alle kinderen naar feestjes en gaan sporten.

Nu ze tieners zijn, gaan ze graag op stap en doen ze wat alle meisjes van die leeftijd doen. Al zit dat er voor Amalia nu dus even niet meer in. Of de bedreigingen ook gevolgen hebben voor haar zussen Alexia (16) en Ariane (15) is niet bekend.