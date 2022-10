Twee Keniaanse marathonloopsters voorlopig geschorst vanwege dopinginbreuken

De Keniaanse marathonloopster Diana Chemtai Kipyokei, die in 2021 triomfeerde in Boston, en haar landgenote Betty Wilson Lempus zijn voorlopig geschorst vanwege overtredingen van het antidopingreglement. Dat heeft de Athletics Integrity Unit AIU vrijdag bekendgemaakt.

De twee atleten worden beschuldigd van geknoei met bewijsmateriaal en belemmering van de procedure, met name door het gebruik van valse documenten, nadat zij in 2021 positief hadden getest op triamcinolon. Dat is een glucocorticoïde die vorig jaar onder bepaalde vormen nog toegelaten was, sinds januari mag dit middel niet meer gebruikt worden in competitie.

De 28-jarige Diana Chemtai Kipyokei won in oktober 2021 de marathon van Boston, een van de zes majors. Nadien testte ze positief op triamcinolon.

Betty Wilson Lempus (31) was in september 2021 de beste in de halve marathon van Parijs.

De twee schorsingen volgen drie dagen na die van de Keniaanse trailrunner Mark Kangogo, die zijn zege van eind augustus in Sierre-Zinal intussen moest inleveren. Ook hij werd betrapt op het gebruik van triamcinolon. Dit jaar werden al 23 atleten uit Kenia geschorst.

(belga)