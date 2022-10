City-coach Guardiola ziet Liverpool nog steeds als belangrijkste titelconcurrent: “Altijd lastig tegen hen, los van hun positie”

Naast El Clasico tussen Real Madrid en FC Barcelona trakteert Super Sunday over twee dagen onder meer ook op de Engelse topper tussen Liverpool en Manchester City, op de elfde speeldag in de Premier League.

Het is het duel tussen respectievelijk de vice- en landskampioen van vorig seizoen, en de voorbije vijf jaar ging de Engelse landstitel telkens naar een van beide clubs (vier titels voor City en één voor Liverpool), maar dit seizoen staan de zaken er toch wel anders voor. Na zowat een kwart van de competitie is Arsenal de verrassende leider met 24 punten, eentje meer dan City. Liverpool volgt na een wedstrijd minder na een zwak seizoensbegin pas op de tiende plaats, op veertien punten van de leiders uit Londen. Toch ziet City-coach Pep Guardiola de rivaal uit Liverpool nog steeds als de belangrijkste titelconcurrent.

“Dat zijn ze altijd geweest, zijn ze nog steeds en zullen ze ook altijd zijn”, liet Guardiola tijdens het persmoment duidelijk verstaan. “Op vijf à tien speeldagen voor het einde van het seizoen had ik een ander antwoord gegeven, maar nu is alles nog mogelijk, met ook nog Qatar dat eraan komt en de onderbreking die dat WK met zich meebrengt. Ik weet over hoeveel kwaliteiten zij beschikken en dat het een lastige wedstrijd zal worden. Dat is de voorbije jaren altijd zo geweest en daar heeft hun huidige positie niets mee te maken.”

Bij City wordt de Noor Erling Haaland opnieuw aan de aftrap verwacht, nadat hij in de Champions League tegen FC Kopenhagen rust had gekregen. Zonder hun doelpuntenmachine kwamen de Citizens er plotseling niet verder dan een scoreloos gelijkspel. “Haaland was moe en moest dus rusten, maar voelt zich intussen goed en is zeker klaar voor zondag.”

In alle competities samen was de 22-jarige van Borussia Dortmund overgenomen aanvaller dit seizoen in dertien wedstrijden al goed voor twintig doelpunten en drie assists. Die karrenvracht aan doelpunten drijft ook het assistcijfer van Kevin De Bruyne tot ongekende hoogtes, met dit seizoen al elf stuks in dertien wedstrijden. Daarnaast scoorde KDB ook één doelpunt. (belga)