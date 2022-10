Britse premier Liz Truss verandert van koers over vennootschapsbelasting: “Om markten gerust te stellen”

De Britse premier Liz Truss heeft vrijdag aangekondigd dat ze afziet van haar plan om de vennootschapsbelasting te verlagen, zoals de vorige regering van plan was. Het gaat om een nieuwe ommezwaai in haar economisch pakket, “om de markten gerust te stellen”.

“Het is duidelijk dat sommige delen van onze minibegroting te snel zijn gegaan voor wat de markten hadden verwacht”, zei Liz Truss in een zeer korte persconferentie. Ze benadrukte ook het belang van “stabiliteit” voor de Britse economie, nadat zij haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng had ontslagen.

“We hebben de energieprijsgarantie al gerealiseerd, zodat mensen deze winter niet met torenhoge rekeningen worden geconfronteerd. Maar juist met het oog op de problemen die we hadden, heb ik resoluut gehandeld om te zorgen voor economische stabiliteit, want dat is van levensbelang voor mensen en bedrijven in het hele land”, aldus Truss.

De premier herinnerde eraan dat ze door haar partij was gekozen om een “snelgroeiende economie met lage belastingen en hoge lonen” te creëren, “en die missie blijft”. Truss onderstreepte verder dat ze “altijd in het nationaal belang zal handelen”, en voegde eraan toe dat “we deze storm zullen doorstaan.”

Kortst dienende premier ooit

Gevraagd of ze moest aftreden, antwoordde Truss dat ze “vastbesloten is om door te zetten” met als doel een sterker, groeiend en welvarender Verenigd Koninkrijk te creëren “om ons door te storm te helpen”.

Truss moet minstens tot begin volgend jaar aanblijven als ze niet te boek wil staan als kortst dienende premier ooit van het land. Momenteel staat die weinig benijdenswaardige titel op naam van George Canning, die in 1827 118 dagen premier was, voor hij stierf aan een zwakke gezondheid. Truss kan dat aantal dagen op 3 januari 2023 overschrijden. De voorbije jaren kwamen heel wat verschillende eerste ministers aan het roer van het land maar zij slaagden er om zeer verscheidene redenen niet in om lang op post te blijven.

Zodra Liz Truss die grens heeft overschreden, kan ze onder meer de vierde hertog van Devonshire, die in 1756-57 225 dagen premier was, en de tweede graaf van Shelburne, die 265 op post was, proberen in te halen.

Ondertussen heeft Kwasi Kwarteng ternauwernood vermeden de kortst zittende Britse minister van Financiën in de moderne geschiedenis te zijn. Kwarteng fungeerde 38 volle dagen in de rol voordat hij werd ontslagen door Liz Truss – acht meer dan de conservatieve Iain Macleod, die in 1970 na slechts 30 dagen in functie stierf.