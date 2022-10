VIDEO. Gefrustreerde PSG-trainer Christophe Galtier leest media de levieten: “Tijdens mijn persconferenties kan ik gemiddeld 1 min 30 over voetbal praten”

De Franse voetbalclub PSG is een huis vol intriges met als jongste episode het mokken van sterspeler Kylian Mbappé, die ondanks een monstercontract wil vertrekken omdat “het sportieve project niet wordt gerespecteerd”. Niet verwonderlijk dat de vragen op de persconferenties van trainer Christophe Galtier niet altijd over de komende tegenstander gaan. Galtier las op de persbabbel voor het duel tegen Marseille van zondagavond de media de levieten. “Jullie stellen me nooit vragen over voetbal. En wat ik ook zeg, jullie geloven me niet, want jullie schrijven toch het tegenovergestelde. Als ik zeg dat het goed gaat met een speler of dat de sfeer goed is in de kleedkamer, dan interesseert jullie dat niet. En ik zit hier niet om commentaar te geven op geruchten.”