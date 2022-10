Onze tv-tips: een strafadvocate, een onverwachte wending en een president

Molly’s Game

Een, za, 22.15u

Aaron Sorkin verfilmde de memoires van Molly Bloom. De Amerikaanse staat een veelbelovende carrière in het freestyleskiën te wachten, maar ziet na een zware val haar olympische droom in rook opgaan. Ze laat haar rechtenstudies voor wat ze zijn en vertrekt richting Los Angeles, waar ze werkt als serveerster. Daar neemt haar leven een onverwachte wending. Jessica Chastain speelt de hoofdrol. (tove)

Alleen Elvis Blijft Bestaan

Canvas, za, 22.05u

Seizoen 12 van het interviewprogramma start met advocaat Nina Van Eeckhaut. Als dochter van de legendarische strafpleiter Piet Van Eeckhaut heeft ze een naam om eer aan te doen. Na jaren ervaring in ‘droevige zaken’, vaak moord of doodslag, is ze nog altijd niet immuun voor leed van nabestaanden. Welke beelden staan op haar netvlies? En welke verhalen brengt ze mee naar Alleen Elvis? (tove)

Poetin, Master of the Game

Canvas, zo, 20u

2012-2022 was een decennium waarin het hoofd van het Kremlin radicaliseerde en de confrontatie opzocht met het Westen. Deze documentaire van Antoine Vitkine, gemaakt in 2018 -en geactualiseerd in 2022 - vertelt het verhaal achter deze diplomatieke relaties sinds de herverkiezing van Poetin. We krijgen een inzicht in de confrontaties, gepoker, onderhandelingen en manipulaties via getuigenissen. (tove)