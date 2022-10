Voor bijna 8.200 euro aan onbetaalde verkeersbelasting geïnd in Zonhoven en Diepenbeek

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft donderdag controles gehouden in Zonhoven en Diepenbeek. Ook de Vlaamse Belastingdienst was er om te kijken of iedereen de verkeersbelasting had betaald. Elf wanbetalers werden gevat. Ze moesten nog 8.176 euro betalen. Voor verkeersinbreuken waren er nog 48 boetes voor onder andere rijden met gsm, rijden zonder gordel en vervallen keuring. Drie bestuurders reden onder invloed van drugs en moesten het rijbewijs inleveren.

maw