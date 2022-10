Rudi belandt met ligfiets midden in wielerwedstrijd op weg naar Compostella

Fris en monter bij het vertrek in Sint-Truiden op 29 augustus. — © rr

Sommigen gaan te voet, anderen nemen hun koersfiets. Rudi Verneirt - sinds juni dit jaar gepensioneerd als heftruckchauffeur - koos voor zijn ligfiets om de ‘camino’ naar Santiago de Compostella aan te vatten. En dat hadden ze daar in het noordwesten van Spanje nog niet veel gezien. “Onderweg werd ik gefilmd vanuit voorbijrijdende auto’s en op het plein voor de kathedraal klampte een Amerikaan mij aan met de vraag waarmee ik in godsnaam aan het rondrijden was”, lacht Rudi.

Waarom die ligfiets? “Het is heel comfortabel, je kan er dagen mee fietsen zonder rug- of zadelpijn te krijgen. Ik heb vroeger veel met de koersfiets gereden, maar nadat vier jaar geleden prostaatkanker bij mij werd vastgesteld, ben ik overgeschakeld op een ligfiets. Nadeel is dat je minder zichtbaar bent voor auto- en vrachtwagenbestuurders. In Frankrijk en zeker in Spanje heb je bijna geen fietspaden. Daar fiets je tussen het andere verkeer. Dan is zo’n ligfiets gevaarlijk.”

Erg gelovig is Rudi naar eigen zeggen nooit geweest. “In een kerk kom ik enkel bij begrafenissen of huwelijken. Maar op weg naar Compostella heb ik gemerkt dat ik katholieker ben dan ik vermoedde. Onderweg moest ik bij het passeren van een kerk of klooster vaak denken aan mijn ouders die al lang overleden zijn. Ik heb ook een omweg via Lourdes gemaakt.”

Een ommetje naar Fisterra aan de Atlantische oceaan. — © rr

Geitenstal

En Rudi heeft tijdens zijn 40 dagen naar Compostella nog iets over zichzelf geleerd: “Na de eerste week miste ik het thuisfront al. Soms fiets je echt in de middle of nowhere. Ik dacht dat ik goed op mijn eentje kon zijn, maar dat is dus niet zo. Elke dag heb ik via Whatsapp foto’s en berichtjes uitgewisseld met mijn vrouw en kinderen.”

Anekdotes heeft Rudi meer dan genoeg mee naar huis gebracht. Zo leerde hij trappist drinken in de abdij van Orval; bracht hij samen met een oude bok de nacht in een geitenstal door; belandde hij in Frankrijk met zijn ligfiets midden in een wielerwedstrijd en mocht hij zijn tentje opzetten in de tuin van de pastoor in het Spaanse Ocebreiro. “Ik ben overal met open armen ontvangen. Normaal leg ik niet gemakkelijk contact met anderen. Maar op de camino smeed je heel snel banden met mensen van alle nationaliteiten.”

Oorspronkelijk was Rudi van plan om met de fiets terug naar huis te komen. “Ik heb de tocht onderschat, vooral de beklimmingen waren zwaar. Daarvoor is een ligfiets niet gemaakt. Bovendien sleurde ik een karretje met bagage mee. Ik moest dus behoorlijk wat kilo’s omhoog duwen. In Compostella heb ik toch maar beslist om het vliegtuig naar België te nemen. Ik heb voor de eerste keer in mijn leven gevlogen. Ook dat was een leerrijke ervaring.”