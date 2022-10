Een dag na de gasexplosie in de Christinastraat en Ooststraat in Oostende blijft het hele gebied rondom een ontoegankelijk slagveld. De geëvacueerde bewoners komen schuchter een kijkje nemen. Elk met een eigen verhaal over wat ze gezien hebben: “Ik kan dat beeld van die agent niet van mijn netvlies krijgen.”