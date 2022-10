Lotte Kopecky mist start in het omnium: pas 19de in scratch na duw in laatste ronde

In het omnium op het WK baanwielrennen staat Lotte Kopecky (26) na de scratch, het eerste onderdeel, op de negentiende plaats. Straks volgen er nog drie disciplines: de temporace, de afvalling en de puntenkoers. Kopecky werd woensdag al wereldkampioene in de afvalling.

Werner Bourlez in Saint-Quentin-en-Yvelines

30 ronden en wie als eerste aankomt pakt de meeste punten. Een korte koers op de piste als het ware, dat is de scratch. Niet het geliefde onderdeel van Lotte Kopecky, wegens het gewoel en kans op valpartijen. Ze bleef dan ook goed vooraan, zat in de slotfase goed in het wiel van de Italiaanse Elisa Balsamo. Maar bij het ingaan van de slotronde kreeg ze een tik van de Ierse Emily Kay, waardoor ze moest uitwijken en een pak plaatsen verloor. Ze werd finaal pas negentiende. Geen goede start dus.De Amerikaanse Jennifer Valente won, voor de Française Clara Copponi en de Canadese Maggie Coles-Lyster.