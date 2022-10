Street art toont de weg van kraanwater

In de stad Peer verschenen enkele opvallende muurschilderingen die deel uitmaken van een nieuwe wandelroute. De wandelaar volgt de weg die kraanwater aflegt van de bron tot in het drinkglas, een ideale educatieve trip voor de jongsten.

De ‘Kraanwaterroute’ start op de Markt aan de drinkfontein Drinkuit en eindigt enkele kilometers verder aan de watertoren. “In ons beleid zetten we ook in op duurzaamheid en de gezondheid van de Perenaren. Het drinken van kraantjeswater stimuleren, dat past hier perfect bij”, stelt schepen voor Gezondheid Dirk Colaers (cd&v). “Via een educatieve wandeling waarbij we op verschillende plaatsen professionele street art hebben laten aanbrengen tonen we de weg van regenwater tot kraantjeswater. Zo werd de fietstunnel onder de omleidingsweg aangekleed en lijkt het wel of je door een waterleiding wandelt.” Bij de wandeling die werd uitgewerkt samen met De Watergroep en kunstenaarscollectief Treepack, hoort een gratis folder met opdrachten die verkrijgbaar is bij Toerisme Peer. Enkele Peerse klassen kregen vrijdag de primeur om van de wandeling te proeven.