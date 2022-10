CARPOOL KARAOKE. Onze drie wijzen vertellen hoe ze verliefd werden op de koers: “Met mijn eerste koersfiets kwam ook mijn eerste kus”

Opgepikt worden door comedian Joost Van Hyfte en een toertje doen: Dat was het lot van wielerprominenten José De Cauwer, Wilfried Peeters en Heidi Van de Vijver. De analist en de twee ploegleiders trokken Vlaanderen rond voor de Flandrien 2022. In dit tweede deel: Hoe in de harten van onze wijzen de vonk voor de koers ooit oversloeg.