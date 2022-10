Eupen oefent maandag in Spanje tegen WK-organisator Qatar

KAS Eupen speelt komende maandag 17 oktober om 18u30 in het Spaanse Marbella een vriendschappelijke wedstrijd tegen de nationale ploeg van Qatar. Dat bevestigen de Panda’s, die al jaren een Qatarese eigenaar hebben.

Het team van Eupen zal bestaan uit spelers uit de profkern die niet in actie komen in de competitieduels tegen Cercle Brugge (zaterdag) en OH Leuven (dinsdag), aangevuld met jongeren uit de U21. Als coach reist Kristoffer Andersen, assistent van T1 Bernd Storck, mee af.

Voor Qatar kadert de wedstrijd in de voorbereiding op het WK in eigen land, dat op 20 november begint. Qatar speelt er in groep A tegen Ecuador, Senegal en Nederland. (belga)