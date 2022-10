Zuid-Korea: “Noord-Koreaans leger vuurt honderden artilleriegranaten af nabij grens”

De artillerie werd afgevuurd in de wateren voor de oost- en westkust van Noord-Korea. Ze kwamen volgens het Zuid-Koreaanse leger neer in bufferzones ten noorden van wat wordt beschouwd als de maritieme grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Volgens persbureau Yonhap werden ongeveer 170 artilleriegranaten afgevuurd in maritieme bufferzones en 200 in de richting van de Japanse Zee.

Het Zuid-Koreaanse leger zei ook dat meer dan tien Noord-Koreaanse militaire vliegtuigen naar gebieden in de buurt van het vliegverbod tussen de landen vlogen, wat Seoel ertoe aanzette gevechtsvliegtuigen in te zetten.

De nationale veiligheidsraad in Zuid-Korea veroordeelt het regime in Pyongyang voor het laten oplopen van de spanningen. Ook stelt de raad dat Noord-Korea in overtreding is van een pact uit 2018 dat “vijandige acties” in het grensgebied verbiedt.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol respecteert de akkoorden tussen de Korea’s, meldt zijn woordvoerder. Die zegt ook dat het voortbestaan van het pact uit 2018 afhangt van Pyongyang. Noord-Korea heeft in de afgelopen weken meermaals rakettesten uitgevoerd, waardoor wordt gevreesd voor de eerste Noord-Koreaanse nucleaire test sinds 2017.