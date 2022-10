Van corruptie verdacht gemeenteraadslid uit Molenbeek schreeuwt onschuld uit

Hicham Chakir, het PS-gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek dat in verdenking is gesteld voor passieve corruptie, blijft erbij dat hem niets te verwijten valt. Dat laat zijn advocaat, meester Karim Sedad, weten in een persbericht. Chakir werd op 22 september opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst maar op 7 oktober door de kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten onder voorwaarden.

Volgens de krant Le Soir is Chakir in verdenking gesteld in hetzelfde onderzoek waarin ook een lid van de federale spoorwegpolitie door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise onder aanhoudingsbevel werd geplaatst op verdenking van corruptie. Nadat in de zomer in de haven van Antwerpen een container met 400 kilogram cocaïne werd onderschept, zou de federale politieman verschillende douaniers die in de haven werkten, benaderd hebben met de vraag hem te helpen toegang te krijgen tot die container. De politieman zou de douaniers ongeveer een miljoen euro geboden hebben voor hun hulp.

De politieman werd op 15 september al onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het onderzoek zou dan verder geleid hebben naar Hicham Chakir, die als douanier in de Antwerpse haven werkt.

Chakirs advocaat betreurt dat mensen die bij het onderzoek betrokken zijn, hun mond hebben voorbijgepraat. “Ik wil eraan herinneren dat er zoiets bestaat als het vermoeden van onschuld, en dat een proces in de rechtbank gevoerd wordt, niet in de krant”, zegt meester Sedad. “Meneer Chakir maakt het voorwerp uit van een onderzoek naar corruptie en witwassen, maar betwist met klem dat hij zich zou schuldig hebben gemaakt aan dergelijke feiten. Mijn cliënt is al 15 jaar douanier en er is nooit een reden geweest om aan zijn eerlijkheid te twijfelen.”

Het PS-gemeenteraadslid heeft ook nooit de bedoeling gehad zich aan het gerecht te onttrekken, gaat zijn advocaat verder: “Er is bij hem een huiszoeking uitgevoerd op het moment dat hij zich in het buitenland bevond. Hij heeft dan meteen contact opgenomen met de speurders en duidelijk gemaakt dat hij bereid was mee te werken. Er is dan afgesproken dat hij bij zijn terugkeer in België opnieuw contact zou opnemen, wat hij gedaan heeft, waarna hij thuis van zijn vrijheid werd beroofd.”

Volgens de advocaat wegen de elementen in het dossier bijzonder licht en heeft het PS-gemeenteraadslid het bijzonder moeilijk met wat hem overkomen is. Ook zijn familie lijdt sterk onder het gebeuren, klinkt het.

“Wat zijn politiek mandaat en zijn banden met de PS betreft, wil meneer Chakir op geen enkele manier zijn partij in moeilijkheden brengen”, gaat meester Sedad verder. “Het is zijn oprechte wens om verbonden te kunnen blijven aan de partij en haar waarden, maar hij zal zich neerleggen bij de beslissing die de bevoegde partij-organen over hem zullen nemen.”