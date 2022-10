VN-gezant: “Russen gebruiken seksueel geweld als wapen in Oekraïne”

Russische soldaten gebruiken seksueel geweld als wapen in Oekraïne. Dat beweert Pramilla Patten, de speciale VN-gezant voor seksueel geweld in conflictgebieden. Ze zegt in een interview met AFP dat seksuele mishandeling deel uitmaakt van de Russische “militaire strategie”.

Onderzoekers van de Verenigde Naties hebben sinds het Russische leger in februari Oekraïne binnenviel bewijzen gevonden voor meer dan honderd gevallen van verkrachting en andere vormen van seksuele mishandeling door Russische soldaten, zei Patten. Volgens de gezant is het slechts “de top van de ijsberg”, omdat veel slachtoffers niet praten over wat hen is overkomen.

De slachtoffers zijn in leeftijd tussen de 4 en 82 jaar oud. De meeste van hen zijn vrouwen, maar ook mannen en jongens worden slachtoffer, zei Patten. “Als vrouwen dagenlang worden vastgehouden en verkracht, als je kleine jongens en mannen verkracht, als je een hele reeks genitale verminkingen ziet, als je vrouwen hoort getuigen dat Russische soldaten Viagra bij zich hebben, dan is duidelijk sprake van een militaire strategie”, aldus Patten.