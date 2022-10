PXL-student Pieter-Jan wint het eerste Vlaams studentenkampioenschap Golf

Houthalen-Helchteren

Op dinsdag 11 oktober 2022 vond het eerste Vlaams studentenkampioenschap Golf Club Royal Oudenaarde plaats in Oudenaarde. Hogeschool PXL student Pieter-Jan Custermans is eerste geworden in zijn categorie (heren 1). Pieter-Jan is sinds dit jaar gestart aan de lerarenopleiding secundair onderwijs in combinatie met de opleiding tot golfprofessional.