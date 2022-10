Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng ontslagen

Kwasi Kwarteng is niet langer de Britse minister van Financiën. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. De Britse premier Liz Truss geeft later op vrijdag een persconferentie, naar alle verwachting over de zogeheten ‘minibegroting’.

Kwarteng was in de VS voor de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar is vrijdag vroegtijdig teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk.

Kwarteng en premier Liz Truss kwamen de voorbije dagen steeds meer onder druk om een U-bocht te nemen in hun beleid. De kritiek van oppositiepartij Labour op de ‘minibegroting’ klinkt luid, maar ook binnen de Tories verschillen de meningen sterk. Sommigen opperen zelfs dat Truss een stap opzij moet zetten goed een maand nadat ze aan de macht was gekomen.

Volgens de BBC betekent dit dat Kwarteng diende als minister van Financiën in de op één na kortste periode, na Iain Macleod die in 1970 overleed aan een hartaanval, dertig dagen nadat hij de functie op zich had genomen.