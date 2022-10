Pater met groot geheim Herman Hansen overleden in Sint-Truiden

Pater Herman Hansen is op 95-jarige leeftijd zacht ingeslapen in het woonzorgcentrum Home Elisabeth in Sint-Truiden. Tot het einde van zijn leven heeft hij zijn grote passie, het ‘museum De Mindere’, uitgebouwd tot een in Vlaanderen vooraanstaand museum.

Het museum beheert het religieus erfgoed van de minderbroeders en van andere franciscaanse congregaties. Museum De Mindere maakt deel uit van de Truiense Minderbroederssite: dat omvat een barokke kerk met crypte en kapel, een klooster en resten van oude stadmuren. Het museum schetst een beeld van 800 jaar historie van de franciscanen. Het bekommert zich om het Franciscaans erfgoed over Vlaanderen. De collectie bestaat onder meer uit diverse beelden, religieus vaatwerk, devotievoorwerpen, relieken en schilderijen.

Katanga

In 2019 verhuisde Pater Herman (op 13 mei 1927 geboren in Henis) noodgedwongen naar het woonzorgcentrum omdat het klooster van de minderbroeders in Sint-Truiden de deuren sloot. Er waren geen roepingen meer en financieel was het ook niet langer houdbaar. “Zelf heeft hij 41 jaar in het minderbroederklooster gewoond, het voelde bij hem aan als zijn thuis. In 1953 begon hij aan zijn stagejaar en in 1955 vertrok hij op missie naar Belgisch Congo. In Kolwezi, dat deel uitmaakt van de provincie Katanga, hielp hij gedurende 20 jaar mee bij de uitbouw van het onderwijsnet voor Europese kinderen. In 1975 werd hij teruggeroepen naar het klooster in Sint-Truiden om 12 jaar de leiding als gardiaan op te nemen. Binnen de orde van de Vlaamse minderbroeders was hij van 1977 tot 1998 econoom”, zegt Frans Cuypers, de laatste gardiaan van het minderbroederklooster.

Opmerkelijk geheim

In een eerder interview in 2019 gaf hij een opmerkelijk geheim prijs. Tijdens een gesprek valt een boek op dat er zeer oud uitziet, handgebonden met bruin verkleurde bladeren en een sierlijk lettertype: “Wat ik nu zal vertellen, heb ik nog nooit aan iemand verteld, omdat ik ook niemand in de problemen wil brengen. Maar toch is het belangrijk voor de stadsgeschiedenis, denk ik. Een broeder-portier heeft dag na dag geregistreerd wie er onder de kloosterkerk werd begraven. De eerste naam dateert uit 1266, de laatste uit 1796, toen Napoleon de privé-begraafplaatsen heeft verboden. Het gaat over 500 tot 600 personen. Ik vermoed dat het vooral om gegoede Truienaren gaat, die ook als weldoener hebben bijgedragen aan de bouw van de eerste Sint-Annakerk en later aan de Minderbroederskerk”, verklapte hij zijn geheim.

De plechtige uitvaart is zaterdag 22 oktober om 10.30 uur in de St-Jacobskerk van Schurhoven.

