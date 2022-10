Zware valpartij in laatste kilometer zorgt voor afscheiding, Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck) sprint naar zege in vierde etappe Ronde van Langkawi

Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck) heeft vrijdag de vierde etappe van de Ronde van Langkawi (2. Pro), met start in Sabak Bernam en aankomst na 137,9 kilometer in Meru Raya, op zijn naam gebracht. De 28-jarige Italiaan was na een sprint met een omvangrijke groep sneller dan de Duitser Rüdiger Selig en de Roemeen Eduard-Michael Grosu. Lionel Taminiaux finishte als zevende. De 24-jarige Colombiaan Ivan Ramiro Sosa blijft leider in deze Maleisische achtdaagse rittenkoers.

Vrijwel onmiddellijk na de start muisde het drietal Ricardo Alejandro Zurita, Jambaljamts Sainbayar en Ryuki Uga er vanonder. Zij boksten al vlug een voorsprong van 2:25 bijeen. Dat bleek ook de maximale toegift die de vroege vluchters kregen van de grote groep waarin vooral de ploegen van de sprinters het geheel controleerden. Met nog 20 kilometer voor de boeg; kreeg Uga af te rekenen met een lekke achterband en moest hij zijn metgezellen laten rijden. De grote groep volgde daar op een halve minuut.

Acht kilometer verderop was alles te herdoen en kregen we op 12 kilometer van de finish een algemene hergroepering. Thomas De Gendt trok daarop het pak op een lint. De voorbereiding op de massasprint werd in de slotkilometer ontregeld door een valpartij waarbij onder andere Craig Wiggins, de winnaar van de tweede etappe, betrokken was. In de daaropvolgende spurt met een uitgedunde groep kwam Mareczko er gepast uit en haalde het. De Italiaan was eerder dit seizoen al de beste in de slotrit van de Ronde van Antalya en de derde etappe van de Nederlandse ZLM Tour.

Zaterdag rijden de renners van Kuala Kangsar naar Kulim in een etappe over 172 kilometer. Net voor half koers zit daar de beklimming van de Sumpitan in verweven. Daarna is de weg vlak.

De beelden: