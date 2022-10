Shorttracker Tineke den Dulk betaalt 1.000 euro uit eigen zak om mee te kunnen doen aan wereldbekerwedstrijden

Shorttracker Tineke den Dulk (25) heeft berekend dat ze 1.000 euro kwijt is om mee te doen aan de wereldbekerwedstrijden in Montreal. De KBSF (Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie) wil Den Dulk graag naar die eerste grote internationale wedstrijd van het seizoen sturen, maar heeft daar het geld niet voor.

Net als de KBSF heeft de 25-jarige schaatsster geen sponsors. Daarom betaalt zij de trip uit eigen zak. Op die manier is het mogelijk om op individuele onderdelen te starten en mee te doen aan de wedstrijden van de gemengde aflossing, waarin zij naast Hanne Desmet de tweede Belgische vrouw is.

“Ik heb een slaapplek bij bekenden kunnen regelen. Anders was ik zeker nog 500 euro meer kwijt geweest”, zegt Den Dulk, die sinds anderhalf jaar voor België uitkomt en een aantal jaren geleden voor Nederland schaatste.

Met twee trainingen per dag is de in Hasselt wonende Den Dulk zeker een topsporter te noemen, maar het kost haar alle moeite economisch boven water te blijven. Ze studeert filmwetenschappen, waarvoor ze twee keer in de week naar Antwerpen reist. Ze verdient haar geld met het geven van schaatstrainingen, als dierenoppas en met een studentenbaantje. “Dan blijft er weinig tijd over om sponsors te werven”, zucht ze.

Hanne en Stijn Desmet, de Belgische internationale troeven in het shorttrack, hebben een budget van Sport Vlaanderen en het BOIC (Belgisch Interfederaal Olympisch Comité). Ook voor de overige mannen is geld om ze in Montreal te laten schaatsen. Een week later, als de shorttrackers in Salt Lake City aantreden, zullen alleen broer en zus Desmet op het ijs verschijnen. Den Dulk vreest dat de bodem van haar spaarpot snel in zicht komt. Want als ze met haar collega’s mee wil op trainingskamp, dit seizoen naar Bormio en Boedapest, moet ze dat ook uit eigen zak betalen.