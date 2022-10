Pelt-doelman Ruud Swinkels heeft eigen Wikipediapagina: “Weet niet of info helemaal betrouwbaar is”

Zaterdag neemt Esperanza Pelt het met Ruud Swinkels (35) tussen de palen op tegen KVK Beringen. Als je de doelman door de Google-zoekmachine haalt, krijg je als eerste resultaat zijn Wikipediapagina te zien. Toch wel knap voor een speler in de Derde Afdeling. “Volgens mij wordt die automatisch door de profclubs aangemaakt en kan je de pagina zelf bijwerken. Dus ik weet niet of de info helemaal betrouwbaar is”, lacht de Nederlander. Toch even overlopen…