Een hele week samen gezond in Hogeschool PXL

Diensthoofd studentenvoorzieningen Romina Bijnens legt uit: "We hebben voor een uitgebreid en heel divers programma gekozen dit jaar. Van een lezing door Jef Eagle tot een concert van Deborah Ostrega en Ernst Löw. We hebben een workshop georganiseerd over faalangst, EHBO in het uitgangsleven tot eentje over ‘coming out’ van het Regenbooghuis Limburg."Studenten hebben een picknick gehouden in het groen en de week wordt afgesloten met een ‘Green Office Gathering’. "We zijn heel blij dat we voor de organisatie van onze gezondheidsmarkt konden rekenen op de vrijwillige en enthousiaste medewerking van onze externe partners maar ook op de ondersteuning van onze interne diensten", besluit Romina.